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تدريب 20 من ذوات الدخل المحدود على الخياطة في "جمعية المرأة" بالبريمي

الأحد 14 يوليو 2019 06:17 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

 

اختتمت بجمعية المرأة العمانية بالبريمي دورة الخياطة ضمن مشروع "ازرع بسمة" بمشاركة 20 من النساء من ذوات الدخل المحدود، برعاية مريم الشامسية عضوة المجلس البلدي بولاية السنينة.

وتهدف الدورة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة من السادس من يونيو وحتى الحادي عشر من يوليو الجاري؛ لتدريب المشاركات على فنون وأساسيات الخياطة وصقل مواهبهن وإكسابهم مهارات التصميم.

وقامت راعية الحفل بالتجول في أروقة مشغل الخياطة والمعرض المصاحب لإنتاج المشاركات.

وبعد ذلك تم توزيع الشهادات والهدايا على المشاركات وقامت رئيسة الجمعية مريم بنت راشد اليزيدية بتسليم هدية تذكارية لراعية المناسبة.

يذكر أنّ مشروع "ازرع بسمة" يأتي ضمن عدد من المشاريع الخيرية التي تنفذها جمعية المرأة العمانية بالبريمي بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ومنها مشروع "خذ بيدي" ومشروع "بلسم وعطاء"، والتي تأتي بهدف تدر يب فئات الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة على عدد من المهارات الحرفية وإكسابهم المهارات الابتكارية والإبداعية التي تمكنهم من إنشاء مشروع خاص بهم يكون مصدر رزق لهم.

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