"البحث العلمي" يشارك في منتدى التنمية المستدامة بنيويورك

مسقط - الرؤية

يُشارك مجلس البحث العلمي في المنتدى السياسي رفيع المستوى، الذي يُركز على استعراض التقرير الطوعي الأول للسلطنة حول التقدُّم المحرَز في أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

ويترأس مجلس البحث العلمي الفريق الفني المعني بإعداد المساهمة في التقرير الطوعي الأول حول الهدف التاسع؛ وهو: الابتكار والصناعة والبنية الأساسية؛ كون المجلس شريكا في إعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة. ويُمثل المجلس بأعمال المنتدى الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي.