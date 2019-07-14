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3 قرارات جديدة بنقل وتعيين أعضاء بالادعاء العام

الأحد 14 يوليو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

3 قرارات جديدة بنقل وتعيين أعضاء بالادعاء العام

مسقط - الرؤية

أصدرَ سَعَادة حسين بن علي الهلالي المدَّعي العام 3 قرارات بتنقلات أعضاء الادعاء العام، وإجراء بعض التعيينات؛ استناداً للمادة 16 من قانون الادعاء العام، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

ونصَّ القرار رقم (236/2019) على نقل وتعيين عدد من أعضاء الادعاء العام، وكذلك القرار رقم (237/2019)، إلى جانب القرار رقم (238/2019)، وتضمنت نصوص القرارات الثلاثة ذكر أسماء المعينين والمنقولين تفصيلا، مع الإشارة إلى تنفذ القرارات اعتبارا من الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل.

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