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استعراض الإستراتيجية العمانية للسياحة والفرص الاستثمارية في القطاع

المحرزي يبحث مع وزير السياحة الكيني آليات الترويج لمقومات السلطنة في أسواق بلاده

الأحد 14 يوليو 2019 06:04 م بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، بمكتبه، أمس، معالي نجيب بلالا وزير السياحة والحياة البرية الكيني، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين؛ بهدف مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات.

وشهدتْ المقابلة استعراضَ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأفكار والمقترحات حول أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين في المجال السياحي، والمساهمة في الترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة في السوق السياحية الكينية، واستعراض جهود السلطنة -مُمثلة في وزارة السياحة- للنهوض بالقطاع السياحي وتنميته وتحقيق الجودة في منتجات وخدمات القطاع، مع المحافظة على الهوية العمانية وإبرازها كعنصر أساسي، والتعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها السلطنة، والتي تعد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاع السياحي.

كما تناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها السلطنة لجذب الاستثمارات السياحية، وتسليط الضوء على الإستراتيجية العمانية للسياحة، والتي تهدف لترسيخ مبدأ السياحة المسؤولة والمستدامة والاستثمار في القطاعات السياحية التي تخدم مختلف المحافظات في السلطنة.

ويشملُ جدول الزيارة جولة في أهم معالم محافظة مسقط كـدار الأوبرا السلطانية، وزيارة الجامع الأكبر ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وزيارة إلى المتحف الوطني، إضافة لزيارة محافظة الداخلية ومحافظة ظفار؛ للتعرف عن قرب على أبرز المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية التي تحتضنها السلطنة.

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