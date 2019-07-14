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برشلونة يتقدم بعرضه الرسمي الأول لضم نيمار

الأحد 14 يوليو 2019 04:37 م بتوقيت مسقط

برشلونة يتقدم بعرضه الرسمي الأول لضم نيمار

باريس- الوكالات

 

أكدت  وسائل إعلام فرنسية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم رسميًا بعرضه الأول لباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات نجمه البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف.

يريد نيمار مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، وستكون أولويته هي العودة إلى نادي برشلونة.

 ووفقًا لمعلومات موقع le10sport الفرنسي، فإن برشلونة اتخذ لتوه إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي، كما أرسل أول عرض رسمي لفريق باريس سان جيرمان لضم نيمار، بما في ذلك دخول فيليب كوتينيو مقابل نيمار دون أي يورو إضافي، وفي انتظار رد الباريسيين.

ولا يملك برشلونة الأموال اللازمة لإبرام صفقة جديدة بعد وصول أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ120 مليون يورو.

حتى الآن باريس سان جيرمان لم يرد على هذا العرض، يمكن تفسير هذا الصمت على أنه وقت للتفكير من قبل صناع القرار الباريسيين في كيفية إدارة العملية، الذين يفضلون بيع نيمار في حالة وجود عرض مالي جيد.

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