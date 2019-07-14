"مسقط الدولي" أول مطار يثبت نظاما متطورا للكشف عن الطائرات دون طيار

< الحوسني: ندرس تعميم النظام في كافة مطارات السلطنة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

وقَّعتْ "مطارات عُمان" اتفاقية مع الشركة الألمانية "أرونيا إي.جي"، وبالاشتراك مع شركة "راميش وناريندرا كيمجي"، لتثبيت النظام الذي يكشف الطائرات بدون طيار بمجرد دخولها مجال منطقة المطار، مع ضَمَان عدم التأثير على نظم عمل المطار والطائرات؛ وبذلك سيكون مطار مسقط الدولي أول مطار في العالم يقوم بتثبيت أنظمة الكشف عن الطائرات المسيَّرة بدون طيار "الدرون" في محيطه.

وقَّع الاتفاقية كلٌّ من: أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان، وراميش كيمجي عن الشركة الالمانية أرونيا إي.جي، وشركة راميش وناريندرا كيمجي.

وقال أيمن الحوسني إنَّ شركة "مطارات عُمان" كأحد مكونات المجموعة العمانية للطيران، تعمل على تبني أحدث التقنيات العالمية في مجالات إدارة المطارات، ويأتي توقيع الاتفاقية لإدخال هذا النظام الأمني الحديث (تزويد وتثبيت نظام الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون) ضمن أولويات خططنا لبلوغ أعلى المقاييس المتبعة في أحدث مطارات العالم، مُؤكدا سعي الشركة لما يضمن استمرار أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة العملياتية، وتقديم تجربة سفر آمنه وسلسة لجميع مستخدمي مطارات عُمان. وأشار الحوسني إلى أنَّ هذه الاتفاقية تدخل مطار مسقط الدولي ضمن المطارات الدولية القليلة التي تجمع أحدث النظم والأجهزة التي تعزِّز الملاحة الجوية، وتسهم في أن تكون حركة هبوط وإقلاع الطائرات آمنة، وهو أحد أهم أولويات الشركة لتحقيق أقصى درجات الأمان للمسافرين ولشركات الطيران التي تستخدم مطارات السلطنة.

وأوضَح الرئيس التنفيذي لمطارات عمان أنَّ النظام يعمل على اكتشاف الطائرات المسيرة وغيرها من الأجهزة التي تستخدم ترددًا لاسلكيًّا؛ حيث سيقوم النظام بحماية المناطق المحيطة بالمطار بما فيها مسار إقلاع وهبوط الطائرات. كما يُمكن للنظام اكتشاف عدة طائرات مسيرة على ترددات مختلفة في وقت واحد، ويأتي مزودًا بكاميرات متطورة طويلة المدى للتحقق الإضافي؛ حيث تعمل "أرونيا إي.جي" مع أنظمة موجات تردد الراديو المتطورة وأنظمة الميكروويف منذ أكثر من 15 عامًا، مع تطوير جميع البرامج والأجهزة في ألمانيا.

وأضاف الحوسني: أصبح اكتشاف الطائرات المسيرة في المطارات مطلبًا حيويًّا؛ حيث تسبَّبت عدة حالات في تعطيل خدمات المطارات في أنحاء العالم، ونحن في مطارات عمان نعمل من أجل توفير الأنظمة الحديثة التي تحقق أعلى درجات الأمان؛ حيث إنَّ مُعظم الأنظمة التي تستخدم تكنولوجيا الرادار تكون محدودة الاستخدام، وتسبب تداخلاً مع أنظمة المطارات الحالية؛ مما يجعل نظام "أرونيا إي.جي" الذي نقدمه اليوم في مطارنا مطلباً للكشف عن الترددات اللاسلكية دون أن يبعث أي إشارات تتداخل مع باقي الأنظمة، موضحا أنَّ هذا النظام الذي سيتم تركيبه في مطار مسقط الدولي يُمكنه اكتشاف وتحديد موقع مشغل الطائرة المسيرة؛ مما يضمن سرعة التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل معه؛ وبذلك يكون مطار مسقط الدولي أحد أوائل المطارات الدولية في العالم التي لديها هذه التقنية من أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار.

وتشكل الطائرات بدون طيار خَطراً أمنياً مُحتملاً على كثير من المنشآت؛ بما في ذلك المطارات ومرافق الطاقة والأماكن ذات الحساسية الأمنية، وتستطيع بعض هذه الطائرات التحليق على ارتفاعات عالية قد تصل لأكثر من ستّة كيلومترات والتحليق لأسابيع، وربّما أشهر وأكثر، فيما تمَّ تصميم بعضها ليكون بحجم كفّ اليد وأصغر؛ مما يصعب ملاحقتها أو ملاحظتها بالعين المجردة أو بأجهزة المراقبة العادية. وقد شكل هذا النوع من الطائرات المسيَّرة تهديدا على الحركة الجوية في مطارات عالمية عدة، واستطاعت شلّ الحركة بالكامل في هذه المطارات؛ مما عطل عدداً كبيرا من الرحلات، وتسبب في تأخير سفر آلاف المسافرين، إضافة لخطرها الأمني على سلامة السفر.

وحول أداء الشركة خلال النصف الأول من العام، أكد الحوسني أنَّ البيانات تؤكد استمرار الأداء الجيد للشركة، كما أنَّ استبيانات المسافرين توضح مستويات رضا عالية، وهو ما تعمل الشركة على المحافظة عليه. وفيما يخص عدم وجود تنبيهات صوتية في مطار مسقط عبر الإذاعة الداخلية، قال: إنَّ مطار مسقط تبنى منذ التخطيط له منهج تقديم أفضل تجربة سفر ممكنة، وضمن هذه الخطط كانت فكرة توفير بيئة هادئة وأقل ضوضاء من أي تجربة، لافتا إلى أن المسافرين من جميع الجنسيات يشيدون بهدوء مطار مسقط، وربما في البداية كان هناك عدم تعود، لكن مع الوقت أصبحت تجربة رائدة وناجحة.

وأخيرًا، أشار الحوسني إلى أنَّ مطار مسقط الدولي فاز بجائزة أفضل مشروع تطوير سياحي جديد بالشرق الأوسط بعد أربعة أسابيع من تدشينه، إضافة لفوزه بلقب جائزة "أفضل مطار دولي جديد للعام 2018" خلال حفل توزيع "جوائز السفر العالمية". كما حصد أيضاً جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام 2018؛ وذلك عن فئة أفضل خدمة إلكترونية في القطاع الخاص تكليلاً لمشروع "خدمات بيانات المطار الإلكترونية".