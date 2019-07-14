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توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

الأحد 14 يوليو 2019 01:09 م بتوقيت مسقط

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية إلى تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر مع احتمال هطول أمطار متفرقة لاحقا تكون رعدية أحيانا وتكاثف جيد لسحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تساقط أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة ساحل بحر العرب

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42 / 32 وفي مدينة صلالة 28 / 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة في البريمي وفهود وأدم وهيما ومرمول وأدناها 16 درجة في جبل شمس.

 

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