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"الداخلية" تستعد لتدشين نظام التصويت عن بعد

الأحد 14 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تستعدُّ وزارة الداخلية لتدشين نظام التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة؛ لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة؛ حيث لن تكون هناك مقار للانتخابات في بعض السفارات حسب ما كان عليه الوضع في الفترات الماضية.

وسيعمل النظام الجديد كتطبيق في الهواتف المحمولة الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة (SIM CARD) المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) وستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة بتوضيح جوانب النظام وإجراءاته، مع التأكيد على الناخبين الذين سيستفيدون من هذه الخدمة بضرورة تفعيل نظام (PKI) في تلك الشريحة.

يأتي ذلك في إطار مساعي وزارة الداخلية لتطوير العملية الانتخابية؛ باستخدام التقنيات الحديثة التي تتيح للمواطنين المشاركة في الانتخابات بكل سهولة ويُسر.

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