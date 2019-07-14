للمرة الأولى.. تجربة حية للجيل الخامس من "عمانتل" لزوار "صلالة السياحي"

صلالة – الرؤية

كشفت "عمانتل" عن أولى مفاجآتها في إطار مشاركتها في مهرجان صلالة السياحي هذا العام،، حيث تعرض الشركة تجربة حية لتقنية الجيل الخامس (5G) بإشراف من هيئة تنظيم الاتصالات ليتمكن من خلالها زوار المهرجان – ولأول مرة من استكشاف وتجربة السرعات الهائلة التي تقدمها هذه التقنية. وتنفذ التجربة الحية يوميا في جناح عمانتل بمركز البلدية الترفيهي في سهل أتين.

وقال المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس الفريق الوطني للجيل الخامس: نعمل في هيئة تنظيم الاتصالات مع المشغلين على تهيئة البيئة اللازمة التي تمكنهم من إدخال أحدث التقنيات إلى السلطنة، معربا عن سعادته بإشراك عمانتل المواطنين والمقيمين للإطلاع على تقنية الجيل الخامس وتدشين هذه التجربة الحية على هامش مهرجان خريف صلالة السياحي والتي ستمكن زوار المهرجان من استكشاف مزايا هذه التقنية .

وأكد البلوشي أن الدراسات والتوقعات المستقبلية تشير إلى أن تقنية الجيل الخامس ستغير حياتنا بشكل كبير، لما تتميز به هذه التقنية من سرعات عالية وستكون أسرع 100 مرة من الجيل الرابع.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن نجاح استخدامات تطبيقات وبناء شبكات هذه التقنية ليست مسؤولية شركات الاتصالات فحسب بل يتطلب الأمر تظافر الجهود من كافة الجهات في السلطنة خصوصا الجهات الحكومية التي لها علاقة بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتركيب البنية الأساسية للشبكات مثل أبراج الاتصالات ومد كوابل الألياف البصرية ، كما يتطلب الأمر من بقية الجهات الحكومية الأخرى دراسة تطبيقات هذه التقنية مبكرا وتهيئة الظروف والوسائل اللازمة لاستخدامها.

وقال المهندس سعيد بن عبدالله العجمي نائب الرئيس لوحدة التشغيل بعمانتل: تعكس مشاركتنا السنوية في مهرجان صلالة السياحي التزامنا بدعم الفعاليات الوطنية خاصة تلك التي تسهم في الترويج للسلطنة كوجهة سياحية في المنطقة، وتحفل مشاركتنا هذا العام بتجربة حية لتقنية الجيل الخامس حيث يمكن لزوار جناح عمانتل ولأول مرة تجربة سرعات وتقنية الجيل الخامس والإمكانيات الكبيرة التي تقدمها، وتأتي هذه التجربة في إطار جهودنا لجلب أحدث التقنيات وتمكين مشتركينا من الاستفادة من القدرات والمزايا الكبيرة لها.

وأضاف العجمي أن هذه التجربة الحية التي نشرك بها الجمهور واحدة من المبادرات الناجحة التي قمنا بها خلال العامين الماضيين والتي تضمنت إشراك المجتمع في مسيرتنا نحو إدخال أحدث تقنيات الاتصالات قبل طرحها للاستخدام التجاري ، وذلك ضمن جهودنا للتوعية بالمزايا العديدة التي تقدمها تقنية الجيل الخامس من أهمها السرعات العالية وسرعة الاستجابة، إضافة إلى كونها عامل رئيسي لتمكين العديد من التقنيات المستقبلية كإنترنت الأشياء والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والسيارات ذاتية القيادة وغيرها من التقنيات.

وتعد عمانتل شركة الاتصالات الأولى في السلطنة، والمزود الرئيسي لخدمات الاتصالات المتكاملة للأفراد والشركات والجهات الحكومية، حيث تعمل على تعزيز الازدهار والنمو في جميع القطاعات حول السلطنة مع تقديم مفهوم جديد للأعمال، وجلب المحتوى العالمي ووسائل الترفيه، وتعمل عمانتل على تحقيق أعلى مستويات من رضا المشتركين في السلطنة.