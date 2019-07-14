الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

لدعم رواد الأعمال وتحسين تجربة زوار موسم الخريف السياحي

"بلدية ظفار" تنجز مشروع أكشاك المضابي المؤقتة في سهل إيتين

الأحد 14 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

IMG-20190711-WA0107
IMG-20190711-WA0112
IMG-20190711-WA0109
IMG-20190711-WA0106

صلالة - الرؤية

انتهت بلدية ظفار من تنفيذ مشروع أكشاك المضابي المؤقتة في سهل إيتين، في إطار مواكبة تطوير العمل البلدي وتحسين خدماته في موسم الخريف السياحي للعام 2019، حيث تم إنشاء 96 من الأكشاك لتكون متوفرة لأصحاب مهنة إعداد وبيع مأكولات المضابي وغيرها من مأكولات اللحوم .

وقال أحمد بن عبدالله فرج باحجاج مشرف عام مكتب رئيس بلدية ظفار ورئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع إن المشروع يأتي ضمن خطط بلدية ظفار لتوفير المرافق التي تلبي احتياجات الموسم السياحي في محافظة ظفار، وبتوجيه مباشر من سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار تم تشكيل فريق للإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع بمواصفات تتضمن الاشتراطات الصحية لهذه النوعية من الأكشاك وبشكل منظم يسهم في إضفاء مزيد من الجمال على الموقع وترك انطباع جيد لدى زوار السهل من مواطنين ومقيمين وسياح.

وأوضح باحجاج أن المشروع يقام على مساحة 114000 متر مربع، وتم تجهيزه بمواقف للسيارات بالبلاط المتشابك إلى جانب ممشى للزوار مع توفير دورات مياه لمرتادي الموقع، وغرس أكثر من 150 شجرة نارجيل وبعض الأشجار الأخرى.

 

وأشار باحجاج إلى أن المشروع يخدم شريحة أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال في سعيهم للاستفادة من زخم موسم الخريف كموسم سياحي .

وقد شكلت بلدية ظفار فرق عمل معني بكافة اختصاصات العمل البلدي لتقديم الخدمات والأعمال ومتابعة المتطلبات بجهود مكثفة خلال موسم الخريف، على أن تستمر أعمال هذه الفرق على مدار أيام الموسم .

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 مايو 2015

"بلدية ظفار" تبدأ مشروع تطوير شارع إيتين

المزيد

04 يونيو 2015

بلدية ظفار تنهي المرحلة الأولى من مشروع تأهيل شارع إيتين

المزيد

08 سبتمبر 2016

إعلان لإزالة المضابي صادر من بلدية ظفار

المزيد

05 مارس 2015

"بلدية ظفار" تنجز المرحلة الأولى من تأهيل شارع السلام

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

المحليات - أخبار

وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

الاقتصاد - محلي

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

الاقتصاد - محلي

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

الاقتصاد - محلي

مواطنون: الشباب يجددون دماء "الشورى".. والمشاركة في الترشّح والانتخاب واجب وطني

عمان - الدولة والشورى

الساعدي: فلكيًا.. وقفة عرفة 10 أغسطس

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة