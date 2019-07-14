"بلدية ظفار" تنجز مشروع أكشاك المضابي المؤقتة في سهل إيتين

صلالة - الرؤية

انتهت بلدية ظفار من تنفيذ مشروع أكشاك المضابي المؤقتة في سهل إيتين، في إطار مواكبة تطوير العمل البلدي وتحسين خدماته في موسم الخريف السياحي للعام 2019، حيث تم إنشاء 96 من الأكشاك لتكون متوفرة لأصحاب مهنة إعداد وبيع مأكولات المضابي وغيرها من مأكولات اللحوم .

وقال أحمد بن عبدالله فرج باحجاج مشرف عام مكتب رئيس بلدية ظفار ورئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع إن المشروع يأتي ضمن خطط بلدية ظفار لتوفير المرافق التي تلبي احتياجات الموسم السياحي في محافظة ظفار، وبتوجيه مباشر من سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار تم تشكيل فريق للإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع بمواصفات تتضمن الاشتراطات الصحية لهذه النوعية من الأكشاك وبشكل منظم يسهم في إضفاء مزيد من الجمال على الموقع وترك انطباع جيد لدى زوار السهل من مواطنين ومقيمين وسياح.

وأوضح باحجاج أن المشروع يقام على مساحة 114000 متر مربع، وتم تجهيزه بمواقف للسيارات بالبلاط المتشابك إلى جانب ممشى للزوار مع توفير دورات مياه لمرتادي الموقع، وغرس أكثر من 150 شجرة نارجيل وبعض الأشجار الأخرى.

وأشار باحجاج إلى أن المشروع يخدم شريحة أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال في سعيهم للاستفادة من زخم موسم الخريف كموسم سياحي .

وقد شكلت بلدية ظفار فرق عمل معني بكافة اختصاصات العمل البلدي لتقديم الخدمات والأعمال ومتابعة المتطلبات بجهود مكثفة خلال موسم الخريف، على أن تستمر أعمال هذه الفرق على مدار أيام الموسم .