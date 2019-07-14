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الباعة المتجولون.. نجاح متواصل

الأحد 14 يوليو 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

الباعة المتجولون.. نجاح متواصل

تعكس نتائج الدراسة الميدانية التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة عن الباعة المتجولين في السلطنة حرص الحكومة على تطوير الأنشطة التجارية، وارتفاع مداخيل المواطن.

كما تعكس نسبة رضا 97% من أصحاب التراخيص عن إجراءات استخراج ترخيص بائع متجول؛ نجاح بوابة استثمر بسهولة في استخدام أفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال في البلاد.

فهذه النسبة من شأنها أن تكون عامل جذب للذين يرغبون في ارتياد أنشطة تجارية جديدة، وبالتالي المساهمة في استيعاب عدد مقدر من الأيدي الوطنية

وتطوير أعمال هؤلاء الباعة.

الدراسة أشارت أيضًا لنقطة جوهرية؛ وهي أنّ أسواقنا المحليّة مثّلت المورد الأساسي لمعظم الباعة المتجولين؛ الأمر الذي يسهم في إنعاش الأسواق وارتفاع حركتي البيع الشراء والسيولة المالية.

النسبة الأكبر من هذه التراخيص تركّزت في نشاطي شوي اللحوم (المشاكيك) وبيع الفواكه والتمور؛ وهذا يفرض على جهات الرقابة مزيدًا من الاهتمام لما لهذين المجالين من خصوصية، بوصفهما إحدى أنماط الغذاء في عمان؛ وبالتالي يجب صونهما بما يدفع نحو الاستدامة والتنافسية وضمان عدم تغول الوافد عليهما.

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