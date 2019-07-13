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الإعداد لاحتفالية موسيقية بمناسبة يوم النهضة في 24 يوليو

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

السبت 13 يوليو 2019 09:21 م بتوقيت مسقط

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

 

مسقط - العمانية

نظَّم مركز عُمان للموسيقى التقليدية -التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني- ضمن خطة نشاطه الثقافية السنوية، جلسة حوارية عن فن الرزحة؛ وذلك بمقره في مدينة الإعلام.

وقدَّم الجلسة الشاعر جمعة مسعود السعيدي، بمصاحبة أعضاء فرقة النجوم الشعبية. ويعد السعيدي أحد الأسماء الشابة البارزة في فن الرزحة، وممارسًا للفنون التقليدية العمانية، وهو أحد أعضاء فرقة المركز الموسيقية وله العديد من المشاركات.

وتطرَّق السعيدي -خلال الجلسة- إلى فن الرزحة كأحد أبرز الفنون التقليدية العمانية، وقواعدها وأنواعها والأساليب المستخدمة فيها، والألحان أو النوايح -ومفردها نايحة- وهي اللحن ومأخوذة من النوح، مشيرا إلى أنَّ الرزحة تبدأ بالهبية وهي شلة الدخول أو شلة الدرب أو المسير، ويكون فيها الإيقاع سريعًا باستخدام طبلي الكاسر والرحماني، ثم القصافيات أو شلة التدويرة، وبعد القصافيات يأتي اللال العود وفيه أكثر من نايحة حسب مسمياتها كالساحلي والساحلي الجعلاني والراشدي والخالدي والونه والمغيب والمغيبة... وغيرها حسب الاستخدام الشائع في كل محافظة من محافظات السلطنة، واللال العود له عدة أنواع أو نوايح، ويتضمن كذلك استعراضَ حاملي السيف والترس وهم الزافنون في ممارسة تسمى "الزفين".

وأضاف السعيدي: في خاتمة الرزحة، هناك شلة الوداع، وهي مثل شلة الدخول، ولكن بكلمات مغايرة تدل على الوداع وانفضاض الصفوف من ساحة الرزحة.

وقد شهدتْ الجلسة الحوارية حضورا كبيرا من المهتمين بفنون الموسيقى التقليدية، ومن المقرر أن ينظم المركز يوم الأربعاء 24 من يوليو الجاري احتفالية موسيقية بمناسبة يوم النهضة المباركة، يقدمها أعضاء المركز بصلالة.

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