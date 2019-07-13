التدريب على "التحفيز الإيجابي" في "مرجعي عبري"

عبري - العمانية

نظَّمتْ المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، أمس، بمستشفى عبري المرجعي، برنامجا تدريبيا للكوادر التمريضية بالمحافظة، بعنوان "التحفيز الإيجابي في مهنة التمريض".

وتناول البرنامج التدريبي التعريف بمهنة التمريض، وأهمية إيجاد بيئة عمل إيجابية بما يُسهم في تعزيز مجالات وجوانب العمل التمريضية في تقديم الرعاية للمرضى. كما تناول البرنامج كيفية إدارة الوقت وإيجابيات العمل بروح الفريق الواحد، وأهمية التحفيز الإيجابي، وكيفية التعامل مع الحالات المعدية والطرق الصحية في العمل للحد من الإصابات الجسدية للموظف.