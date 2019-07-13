800 زائر لمعرض نسك في "الطيران المدني"

مسقط - العمانية

اختتمتْ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -مُمثلة في دائرتي الإرشاد النسوي والوعظ- أمس، فعاليات معرض نسك 1440هجرية لحجاج بيت الله الحرام، في نسخته السادسة، التي أقامتها بقاعة الهيئة العامة للطيران المدني بولاية السيب.

وشهد اليوم الختامي للمعرض إلقاء محاضرة فقهية مصحوبة بعرض مصور للشيخ راشد بن سالم البوصافي رئيس قسم الدراسات الدينية بالوزارة، حول كيفية تأدية مناسك الحج، وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.

وقال سعيد بن ناصر العامري باحث شؤون إسلامية والمشرف على المعرض: إنَّ المعرض استهدف الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام رجالا ونساء من المواطنين والمسلمين المقيمين بالسلطنة، وقد زاره خلال الفترتين الصباحية والمسائية طيلة فترة إقامته أكثر من 800 زائر، مشيرا إلى أن المعرض تضمن مجموعة من الأركان؛ أبرزها: كيفية الإحرام للحج والعمرة، والفتوى الشرعية، والتثقيف والتوعية بمناسك الحج، والفحص الصحي، وبعثة الحج العمانية، إضافة الى توزيع كتيبات ومنشورات صحية وإرشادية حول كل ما يتعلق بحج بيت الله الحرام، بدءا من مغادرة المنزل إلى المملكة العربية السعودية، وانتهاء بانتهاء مناسك الحج والعودة للوطن.