3 برامج تدريبية لأبناء موظفي "الزراعة"

مسقط - الرؤية

اختتمت أمس فعاليات البرنامج الصيفي لأبناء موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية تحت رعاية المهندس سليمان بن محمد السالمي المكلف بأعمال وكيل الوزارة للزراعة والذي حمل عنوان صيف الأنشطة والمهارات، بتنظيم من صندوق الزمالة لموظفي الوزارة.

وتضمن 3 برامج تدريبية لأبناء موظفي الوزارة، وهي النحال الصغير بإشراف الدكتور حسن بن طالب اللواتي وبرنامج المصور الصغير بإشراف ناصر بن علي العبيداني، وكذلك برنامج تطوير مهارة اللغة الإنجليزية بإشراف المهندسة صبرينة الإسماعيلي. استمرت الأنشطة على مدار 5 أيام اكتسب خلالها الأطفال مهارات متنوعة.