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مواصفة "الجازولين" تدخل حيز التنفيذ.. 21 يوليو

السبت 13 يوليو 2019 09:06 م بتوقيت مسقط

مواصفة "الجازولين" تدخل حيز التنفيذ.. 21 يوليو

مسقط - الرؤية


قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ القرار الوزاري باعتبار المواصفة القياسية الخاصة بوقود المركبات ـ الجازولين الخالي من الرصاص مواصفة قياسية عمانية ملزمة سيدخل حيز التنفيذ في 21 يوليو الجاري، حيث تم نشر القرار في الـ 20 من يناير 2019م والذي تم تحديد العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.
وأوضحت هبة بنت ياسر بن سعود المزروعية أخصائية مواصفات منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن المواصفة القياسية بينت المتطلبات الواجب توافرها في الجازولين الخالي من الرصاص للمحركات المصممة للعمل بمثل هذا الوقود ويُعرف بالبنزين والذي يستخدم كوقود للمركبات وهو عبارة عن خليط الهيدروكربونات السائلة سريعة التطاير، ويحتوي بشكل عام على كميات قليلة من المضافات ويكون خالي من الرصاص، كما يكون قابلا للاستخدام كوقود في محركات الاحتراق بالشرارة والمحركات المتحركة والثابتة ما عدا محركات الطيران.

وقالت المزروعية: يصنف الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص طبقا لرقم الاوكتان إلى جازولين (بنزين) ممتاز رقم الأوكتان له 95 وجازولين (بنزين) عادي رقم الأوكتان له 91، كما من الممكن إنتاج جازولين عالي الأوكتان وقد يصل إلى 98.

وأضافت أخصائية مواصفات المنتجات الكيميائية: بأنّه قد تم اعتماد المواصفة القياسية العمانية "وقود المركبات ـ الجازولين الخالي من الرصاص" في 2018م مقرونة بالقرار الوزاري رقم 205/2018م والتي أعدت من أجل الارتقاء بالمواصفات الفنية المحلية للجازولين، وكذلك للإيفاء بمتطلبات المركبات الجديدة بدءا من موديلات 2018م، وحتى يتناسب الوقود مع المركبات الجديدة وكذلك لمواكبة المسار الحالي لخصائص الوقود في العالم ..مشيرة إلى أنّ المواصفـات الدولية تتبع مسار التحديث المتتالي للجازولين بدءا منذ 2004م وحتى 2012م لتطوير ورفع جودة خصائص الوقود ومما لا شك فيه أنّ المواصفة القياسية العمانية الخاصة بالجازولين الخالي من الرصاص قد واكبت (اليورو5) في المتطلبات وخاصة من حيث نسبة الكبريت المفترض تواجدها في الجازولين.

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