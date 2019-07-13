لجنة السياحة في "غرفة جنوب الشرقية" تناقش التحضيرات للملتقى الاقتصادي

صور - حمد بن صالح العلوي

عقدت لجنة السياحة بفرع الغرفة بمُحافظة جنوب الشرقية الاجتماع الثاني لعام 2019، وترأس الاجتماع عادل بن حميد المرزوقي نائب رئيس لجنة السياحة بفرع الغرفة بمُحافظة جنوب الشرقية وبحضور عدد من الأعضاء.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة والجوانب التي تخص القطاع السياحي ومنها إمكانية عقد اجتماع مشترك مع لجنة السياحة بالمقر الرئيسي بهدف تبادل الخبرات والأفكار، والاطلاع على أهم المناشط والفعاليات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقةـ وتعزيز أواصر التعاون بين لجان الفروع والمقر الرئيسي.

وتم الاتفاق على ترشيح عضو من اللجنة كممثل دائم في لجنة السياحة بالمقر الرئيسي بهدف نقل التجارب وتزويد اللجنة بالفرع بالمعلومات وأهم القرارات التي تخص القطاع السياحي. واقترحت اللجنة عمل فيلم وثائقي يلخص أهم المواقع السياحية بمحافظة جنوب الشرقية بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي الذي سيتضمن جلسات عمل حول السياحة البيئية والبيولوجية في محافظة جنوب الشرقية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وعوامل زيادة قيمة المحافظة سياحياً وأدوات تنشيط الاستثمار المحلي والخارجي بها.

وسيتضمن الملتقى معرضًا سياحيًا بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفير منصات عرض لأبرز التقنيات والشركات المتخصصة في التواصل والتسويق وخدمات الحجوزات والترويج الرقمي.