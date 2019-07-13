"القوى العاملة" تنظم ورشة عمل للتعريف بالتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

مسقط – الرؤية

عقدت وزارة القوى العاملة في ديوان عام الوزارة ورشة عمل لشرح التسهيلات المُقدمة من وزارة القوى العاملة لرواد الأعمال بالتعاون مع مُختلف الجهات بالوزارة وخارجها.

واشتمل العرض الأول الذي قدمه المنتصر بن إسماعيل البلوشي مسؤول العلاقات العامة بالهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المتحدثين باسم ريادة على عدد من النقاط أهمها تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات ريادة المقدمة لهذه المؤسسات والمتمثلة في الاستشارة، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والتسويق والترويج لمنتجات وخدمات الرواد، والاقتصاد الأخضر، وجائزة ريادة الأعمال، وبطاقة رواد الأعمال، والمعارض الخارجية والداخلية، والحاضنات ومراكز الأعمال، والترويج الإعلامي لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجيه والتدريب.

وقدم يونس بن على البلوشي المدير المساعد لدائرة الجودة عرضاً مرئياً عن التسهيلات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرواد الأعمال من خلال بناء وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة خاصة لهم بمختلف محافظات وولايات السلطنة، ومتابعة سير الإجراءات المنفذة لعملية التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لرواد الأعمال.

وتحدث سمير بن سعيد اليوسفي عن قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة القوى العاملة وتطرق إلى اختصاصات القسم ومنها التواصل مع الهيئة وتحديث بيانات المؤسسة، ومُتابعة الشركات الكبيرة التي تسند لها الممارسات والمناقصات لضمان 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد التقارير الدورية حول إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات، وتسهيل صرف فواتير المؤسسات بحيث لا تتعدى 28 يوما.