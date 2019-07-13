غدا.. ملتقى لرائدات الأعمال في "غرفة الظاهرة"

عبري - ناصر العبري

ينظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة ممثلاً بلجنة صاحبات الأعمال غدا الإثنين ملتقى رائدات الأعمال، الذي يستمر لثلاثة أيام، ويهدف إلى الارتقاء بمهارات وقدرات المشاركات في عدد من الجوانب الاقتصادية التي تعنى برائدات الأعمال.

ويتضمن الملتقى العديد من الورش والحلقات التدريبية، منها حلقة عمل حول ريادة الأعمال تقدمها نعيمة بنت جمعة الحوسنية وحلقة عمل عن المرأة القيادية تقدمها جوخة بنت علي الشماخية ودورة في مجال فنون التسويق الإلكتروني يقدمها هلال بن عبدالله الجساسي ودورة حول صناعة البخور وفنون التطريز تقدمها إيمان بنت حميد النزوانية وفاطمة بنت سعيد الفارسية.

وقالت ميمونة بنت عبدالله المجرفية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال إن الملتقى يعد فرصة طيبة لتعريف رائدات الأعمال بالأنشطة والبرامج التي تمكنهم من رفع كفاءتهن في الأعمال التجارية. ويحرص فرع الغرفة على إثراء الفكر الاقتصادي لصاحبات الأعمال من خلال وضع حزمة متكاملة من البرامج التدريبية التي تدعم ثقافة ريادة الأعمال.