94 مستفيدا من برامج "غرفة مسندم" في خصب ودبا





مسندم – الرؤية



بلغ عدد المُشاركين في البرامج التطويرية التي نفذها فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم 94 مشاركاً من ولايتي خصب ودبا، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الباحثين عن عمل ورواد الأعمال في المحافظة.

ويواصل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم تنظيم الدورات التدريبية التطويرية، التي تستهدف رواد الأعمال والباحثين عن العمل والمستمرة على مدار العام، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة في مختلف ولايات المحافظة بسهولة ويسر وبما يتناسب مع أعمالهم ومشاريعهم. وتركز هذه الدورات على العديد من المفاهيم الأساسية والتي يحتاجها رواد الأعمال ومنها ريادة الأعمال، وعمل الخطط التسويقية، وعمليات إبرام العقود والمشتريات.



وشملت البرامج حزمتين من الدورات التدريبية، الأولى في مقدمات في مجال ريادة الأعمال وشملت دورة في مقدمة عن ريادة الأعمال، وتلتها دورة في تخطيط التسويق وركزت على تحليل السوق ووضع الخطة التسويقية وأساسيات وضع خطة التسويق. وإكمالاً للحزمة الأولى، تم تقديم دورة في العقود والمشتريات والتي تم التعريف فيها بأنواع العقود واستخداماتها المختلفة مع المحاكاة التجارية لبيئة تنفيذ العقود القصيرة.

وركزت الحزمة الثانية على المهارات التأسيسة للمؤسسات وشملت دورة في تطوير الهويات التجارية، وتناولت الدورة الثانية مفاهيم الادخار والإدارة المالية وكيفية وضع خطة الادخار وأهدافها وطرق تنفيذها ومعها تم التعرف والعمل على تخطيط موازنة المشاريع. وانتهت الحزمة الثانية بدورة في إدارة المشاريع الربحية الجديدة والتي ساهمت في تنمية المهارات الأساسية في إدارة المشاريع من تخطيط الموارد إلى تسليم المشروع.