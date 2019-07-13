وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

مسقط – الرؤية

زار وفد اقتصادي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة معالي رضا رحماني وزير الصناعة والمعادن والتجارة، مدينة الرسيل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، وكان في استقبال الوفد المهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، والذي قدَّم نبذة تعريفية عن طبيعة الاستثمار في السلطنة والمميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر المحلي والأجنبي، وما تتمتع به السلطنة من موقع جغرافي متميز يتوسط الأسواق الآسيوية والأوروبية واستقرار سياسي دائم، والدعم المستمر من حكومة السلطنة لمختلف العمليات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح الشحري للوفد الإيراني أن مدائن لديها فرص استثمارية في مُختلف المدن الصناعية التابعة لها إلى جانب واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة.

وأشار الشحري إلى الأهداف العامة لمدائن والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

وقدّم المسؤولون في مدائن نبذة عن أهم المبادرات التي تتبناها المؤسسة لتقديم قيمة مضافة للمشاريع الصناعية في السلطنة مثل مركز الابتكار الصناعي الذي تأسس في العام 2009 بالشراكة مع مجلس البحث العلمي.

وزار الوفد الإيراني مصنع شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي، الشركة العمانية الرائدة في صناعة المنتجات الكهربائية ذات المواصفات العالمية. ويُعد مصنع فولتامب لمحولات الجهد العالي جزءا من مجموعة فولتامب الرائدة في تصنيع المنتجات عالية التقنية والمعروفة بجودتها في السلطنة والمنطقة.