تقييم بهلا للترشح للقب "مدينة عالمية للحرف".. الأحد المقبل

نزوى – الرؤية

يزور السلطنة خلال الفترة يومي 21 و22 يوليو وفد من مجلس الحرف العالمي برئاسة الدكتورة غادة حجاوي رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ وعضوية عدد من المحكمين الدوليين المختصين في المجالات الحرفية لبدء أعمال التقييم الميداني لترشح ولاية بهلا بمحافظة الداخلية لنيل لقب مدينة عالمية للحرف.

ويأتي اختيار بهلا كمدينة حرفية على المستوى الدولي لاستيفائها المعايير والاشتراطات الحرفية والثقافية والاجتماعية التي أقرها مجلس الحرف العالمي في منح لقب مدينة عالمية للحرف وفق رؤية استدامة التنمية وشموليتها.

وسيطلع الفريق الدولي من مجلس الحرف العالمي على مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الحرفية بولاية بهلا حيث سيشتمل البرنامج الميداني للفريق على الالتقاء بعدد من المسؤولين في مختلف المؤسسات الرسمية بمحافظة الداخلية والاطلاع على عرض مرئي تفصيلي عن كافة الملامح والجوانب الحرفية المجيدة لولاية بهلا.

وسيزور فريق مجلس الحرف العالمي عددا من المواقع التقييمية كمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف بولاية بهلا ومصانع الفخار الأهلية ومواقع التربة المستفادة في تصنيع الفخاريات والخزفيات ومواقع حرفية تعليمية للناشئة إلى جانب زيارة الموقع المخصص لإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية والإطلاع على مشروع واحة بهلا الأثرية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي باعتبارها أول محمية ثقافية في السلطنة وموقع سلوت الأثري.