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"غرفة أخبار مدمجة" بختام برنامج "الإعلامي الصغير" بالتعاون مع طومسون

"مخيم الرؤية الصيفي" يبدأ اليوم أسبوعه الثالث بخارطة برامجية جديدة ومنوعة

السبت 13 يوليو 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

"مخيم الرؤية الصيفي" يبدأ اليوم أسبوعه الثالث بخارطة برامجية جديدة ومنوعة

 

الرؤية - هيثم صلاح

يبدأ مخيم الرؤية الصيفي 2019 (الإعلامي الصغير)، اليوم، أسبوعه الثالث، بالمدرسة العصرية العالمية بمسقط، بخارطة برامجية جديدة ومنوعة؛ تمزج بين المعرفة والترفيه، والأسلوب النظري ومنهجية التجارب العملية؛ وذلك بعدما أتمَّ الطلاب المشاركون كامل استفادتهم من برنامج "الإعلامي الصغير" الذي قدَّمه الخبير المنتدب من معهد طومسون رويترز، وممثل جريدة "الرؤية" هيثم صلاح، وتمكن الطلاب من وضع أولى خطواتهم على مسيرة الإعلام بمخرجات طلابية تمثلت في (غرفة أخبار مدمجة)؛ حيث أبدع الطلاب بأنفسهم في اختيار وكتابة وصياغة أخبار جريدة "شباب الرؤية" (فريق الصحافة)، وبرنامج "ريفريش" (فريق الإذاعة) الذي اختاروا اسمًا لقناة بثِّه عبر الأثير "علومك FM"، وبرنامج "الرؤية ستايل" (فريق التليفزيون) على قناة الرؤية TV، وفيديوهين عن المخيم وأضرار البلاستيك (فريق الإعلام الرقمي). كما أتمَّوا استفادتهم من برنامج "الأوريجامي" مع المدربة أميرة حسن، وكذلك "التوستماستر" (الإلقاء والخطابة) مع المدربة الدكتورة خديجة الشحي، و"مهارات كتابة القصة القصيرة" مع الأديب السوري مهند العاقوص والكاتبة العمانية بسمة الخاطري.

ليبدأ طلاب المجموعتين (8-10 سنوات) و(11-16 سنة)، اليوم، أنشطة الأسبوع الثالث بمواصلة برنامجيْ الموسيقى مع المدربين مصطفى رمضان، والمدربة سونيا، بهدف إثراء حفل الختام بمعزوفات وطنية تُبدعها أنامل المشاركين.

فيما تضمُّ قائمة البرنامج المقدَّم لطلاب المخيم هذا الأسبوع عددًا من المهارات الجديدة، تبدأها المدربة زينب الندابية بتعليم طلاب المجموعة الأولى مهارات لغة الإشارة، فيما تقدِّم المدربة نجوى الدرعاوي لنفس المجموعة مهارات قراءة وكتابة القصة القصيرة، بينما تقدِّم المدربة زينب الغافري دورة فن ومهارات السعفيات. على أن يبدأ برنامج المجموعة الثانية بدورة عن التمثيل والمسرح يقدمها الأديب السوري مهند العاقوص، فيما يبدأ المدرب عبدالله الببواني دورة مهارات الأدوبي فوتوشوب، وإخراج الفيلم القصير مع المدرب عدنان بن مصطفى اللواتي.

وكان المخيم قد اعتمد في دورة هذا العام استبدال الرحلات الخارجية بنهاية كل أسبوع، بيوم ترفيهي مفتوح للطلاب، يبدأ بالسباحة وكرة القدم، وتعقبه دورة تدريبية تعليمية، قدَّمها الخميس الماضي الإطفائي محمد العبري حول السلامة والدفاع المدني، بعدما قدَّمها الأسبوع الأول الخبير المنتدب من معهد طومسون حول مهارات الإعلام.

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