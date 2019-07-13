بلدية جعلان بني بوعلي تكثف جهودها لتطوير خدمات زوار وسكان الأشخرة

جعلان بني بو علي - حمد العلوي

أكد المهندس ناصر بن محمد العامري مدير بلدية جعلان بني بوعلي في جنوب الشرقية، حرص البلدية والمراكز التابعة لها -ومنها مركز البلدية بنيابة الأشخرة- على مواصلة جهود التطوير والترويج السياحي، وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لضمان راحة زوار المنطقة، إلى جانب خدمة سكان النيابة.

وأشار العامري إلى أنَّ خدمات المركز الإداري لولاية جعلان بني بوعلي من مشاريع المتنزهات والحدائق والواجهات البحرية... وغيرها؛ تشمل كافة مراكز النيابات والمناطق التابعة لها في الأشخرة والخويمة جنوبا وشمالا الرويس... وغيرها؛ وذلك بتضافر جهود الجميع وفق خطط مدروسة وإستراتيجية وضعها المختصون في بلدية جعلان بني بوعلي بالتشاور مع المهتمين.

وأوضح المهندس ناصر العامري أنَّ الشركات الخاصة والأهلية تتعاون مع الدوائر الحكومية في منظومة واحدة، وشراكة قوية، لخدمة أهالي وزوار نيابة الأشخرة عامة، والمناطق التابعة لها مثل أصيلة وما جاورها؛ وذلك بدعم من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، في تنفيذ أعمال تركيب أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية؛ ومنها: طريق الأشخرة-جعلان بني بوعلي، إلى جانب إقامة مُتنزهات عملاقة ذات أسوار جميلة، مع الحرص على مواصلة أعمال الصيانة، وإضافة لمسات جمالية وتطوير مداخل الطرق وصيانة المظلات على الطريق الساحلي، إضافة للواجهات البحرية في الأشخرة والمناطق التابعة لها في الرويس والسويح والحدة والبندر الجديد.

وأعرب المهندس ناصر العامري مدير بلدية جعلان بني بوعلي، عن شكره وتقديره للموظفين في ديوان البلدية ومراكز الولايات والمناطق، وكذلك الأهالي والشركات الحكومية والأهلية لتعاونهم في تنفيذ مختلف الخدمات وتطويرها.

من جانبه، قال عامر بن سعيد المشايخي مدير البلدية المساعد بلدي جعلان بني بوعلي: إنَّ لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه دور مهم في تنمية المجتمع المحلي؛ من خلال إقامة العديد من المشاريع والفعاليات التي تنهض بالحركة التجارية والسياحية، وقامت بلدية جعلان بني بو علي بمجموعة مميزة من المشروعات ذات الاستدامة والنفع العام، وتسخر إمكانياتها وقدراتها لخدمة الولاية بشكل عام، والمناطق الساحلية بشكل خاص؛ بهدف الرقي بالخدمات البلدية، وتقديم قيمة مضافة للمساهمة في إبراز المعالم السياحية والطبيعية للسايح الوافد للولاية من داخل وخارج السلطنة.

وأشار رئيس مركز البلدية بنيابة الأشخرة المهندس سالم بن ناصر المشايخي، إلى إنجاز مشروع توصيل خط المياه الراجع من منطقة غضينة جنوب النيابة إلى مركز النيابة في الحديقة العامة بطول 4300 متر؛ لتوفير مياه الري للحديقة العامة، ويجري العمل لإنجاز مشروع إعادة تركيب نظام حديث للري في أماكن أخرى بالنيابة.

وقال المواطن سعيد بن مسلم الجعفري: إنَّ الجهود التي تقوم بها بلدية جعلان بني بو علي تتطور من مرحلة إلى أخرى، لافتا إلى أنَّ تنظيم الواجهات السياحية بالنيابة والمرافق العامة يحتاج إلى تكاتف المواطنين مع البلديات لإنجاز الكثير من المشروعات الخدمية، وسيكون لخط المياه الراجع مردودٌ رائع في زراعة المسطحات الخضراء والأشجار على جوانب الطرق، وسيحقق طفرة نوعية في تغيير معالم النيابة إلى الأفضل.

وأعرب المهندس سالم بن ناصر المشايخي مهندس مشاريع ولاية جعلان بني بوعلي ورئيس مركز البلدية بنياية الأشخرة عن شكره وتقديره لكافة أفراد المجتمع نيابة الأشخرة ومنطقة أصيلة وما جاورها من مناطق وقرى وتعاونهم اللامحدود، ولا ننسى دور الشركة العمانية لتنمية السياحة عمران في تنمية عدد من مناطق نيابة الأشخرة، وتوفير الخدمات اللازمة للسائحين والمقيمين بالتعاون مع وزارة السياحة.