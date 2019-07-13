مؤشر الخدمات الرابح الوحيد في سوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي

مسقط - العمانية

ارتفعَ مُؤشر قطاع الخدمات بسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، 3 نقاط، وأغلق على 1863 نقطة، مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات السوق؛ في حين سجَّلت المؤشرات الأخرى تراجعا.

وفقد المؤشر الرئيسي للسوق 14 نقطة، متراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي، وأغلق بنهاية تداولات الخميس على 3808 نقاط، وتراجع مؤشر القطاع المالي 17 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة 29 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي 4 نقاط.

ولم تحظَ مؤشرات السوق بأي دعم من الشركات القيادية التي تباين أداؤها، وشهدتْ سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، ارتفاع 15 شركة، مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها، و22 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

وجاء سهم أعلاف ظفار في مقدمة الشركات الأكثر تداولا، وأغلق على 149 بيسة مرتفعًا بنسبة 7ر30 بالمائة، وأشارت النتائج المالية الأولية غير المدققة وغير الموحدة إلى أن الأرباح الصافية للشركة بلغت في النصف الأول من العام الجاري 915 ألف ريال عماني مقابل خسائر بلغت 25 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشملت ارتفاعات الأسبوع الماضي أسهم الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة والغاز الوطنية والباطنة للتنمية والاستثمار والجزيرة للخدمات، والتي جاءت ضمن قائمة الشركات الخمس الأكثر صعودا، فقد ارتفع سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 3ر16 بالمائة وأغلق على 71 بيسة، وارتفع سعم الغاز الوطنية بنسبة 8ر7 بالمائة وأغلق على 165 بيسة، وصعد سهم الباطنة للتنمية والاستثمار إلى 85 بيسة مرتفعا بنسبة 9ر4 بالمائة، وارتفع سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 1ر4 بالمائة وأغلق على 127 بيسة.

وتصدر سهم المتحدة للتمويل الأسهم الخاسرة وأغلق على 68 بيسة متراجعا بنسبة 8ر6 بالمائة، وتراجع سهم المدينة للاستثمار بنسبة 1ر4 بالمائة وأغلق على 23 بيسة، وهبط سهم المطاحن العمانية إلى 640 بيسة متراجعا بنسبة 6ر3 بالمائة، وشملت التراجعات كذلك سهمي مسقط للتأمين والنهضة للخدمات اللذين تراجعا بنسبة 3ر3 بالمائة و9ر2 بالمائة على التوالي.

وشهد سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، تراجعا في قيمة التداول بنسبة 7ر30 بالمائة، لتبلغ 8ر6 مليون ريال عماني مقابل 9ر9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وهبط عدد الصفقات المنفذة من 2177 صفقة إلى 2073 صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية الأسبوع الماضي إلى 18 مليارا و8ر332 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 9ر11 مليون ريال عماني. وجاءت الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة في مقدمة الشركات الأكثر تداولا، وبلغت قيمة أسهمها المتداولة 3ر1 مليون ريال عماني تمثل 6ر19 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ781 ألف ريال عماني، ثم النهضة للخدمات بـ611 ألف ريال عماني، ثم الأنوار القابضة بـ566 ألف ريال عماني، وحلت الأنوار لبلاط السيراميك في المرتبة الخامسة بـ521 ألف ريال عماني.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت عدة شركات نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الحالي، فقد قالت شركة الأنوار لبلاط السيراميك إنَّ أرباحها الصافية ارتفعت من 469 ألف ريال عماني إلى مليون و52 ألف ريال عماني، وأشارت النتائج المالية الأولية لشركة إس.إم.إن باور إلى أن أرباح الشركة تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بشكل طفيف إلى 7ر3 مليون ريال عماني مقابل 8ر3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما تراجعت أيضا الأرباح الصافية لشركة صناعة الكابلات العمانية من 4 ملايين ريال عماني إلى 7ر3 مليون ريال عماني.

وقالت شركة صلالة لخدمات الموانئ -التي تدير ميناء صلالة- إنَّ أرباحها الصافية ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 2ر2 مليون ريال عماني مقابل 767 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة في حجم الحاويات المتناولة في الميناء التي ارتفعت بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 9ر1 مليون حاوية نمطية، كما ارتفع حجم المناولة في محطة البضائع العامة من نحو 6ر7 مليون طن إلى 2ر8 مليون طن.