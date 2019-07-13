تعريف زوار "صلالة السياحي" بمشروع التعداد الإلكتروني

صلالة - الرؤية

يُشارك مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 في مهرجان صلالة السياحي 2019؛ في إطار جهود الترويج للحملة الوطنية لتحديث البيانات "بياناتك هويتك"؛ بهدف التعريف بالمشروع وتسليط الضوء على أهمية تحديث البيانات، واستكمالها في بناء قواعد بيانات ذات جودة عالية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السلطنة.

وأكد المهندس عُمر بن حمدان الإسماعيلي المدير العام لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 أهمية المشاركة، مشيرا إلى أنَّ المشروع قطع أشواطًا كبيرة في مُطابقة البيانات وتصحيحها بالتعاون مع الجهات المُختصة من القطاعين العام والخاص، وتأتي مشاركة التعداد في المهرجان ضمن أنشطة الحملة الإعلامية "بياناتك هويتك" لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية وحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات على تحديث بياناتهم، لاستكمال مُطابقة البيانات والتأكد من دقتها وشموليتها، لبناء قواعد بيانات وطنية مُتكاملة ومترابطة.

وأكد الإسماعيلي أن البيانات ثروة حقيقية لبناء المُجتمعات المعاصرة؛ حيث يُسهم تحديثها واكتمالها في تحديد حجم الاحتياجات السكانية ومعايير وضع الإستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. ويعرض ركن المشروع في جناح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أفلامًا تعريفية بالمشروع ومنهجية عمله وهويته البصرية وشروحات توعوية حول آلية التحديث والجهات المعنية بذلك؛ حيث يتطلب من المواطن والمقيم تحديث عنوان الإقامة الحالية وبيانات الأسرة والإعاقة والتخصص العلمي، والتراخيص البلدية وعقود الإيجار، ورمز مكان النشاط وإصدار شهادات الوقائع المدنية المُتمثلة في شهادات الميلاد، والوفاة، وتحديث الحالة الاجتماعية.