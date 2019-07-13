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نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

السبت 13 يوليو 2019 08:23 م بتوقيت مسقط

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

 

مسقط - العمانية

كشفتْ البيانات المبدئية للحسابات القومية للسلطنة نموَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12 بالمائة، خلال العام 2018، مقارنة مع 3ر7 بالمائة في العام 2017.

ويُعزى التزايد في النمو إلى ارتفاع نسبة النمو في كلٍّ من الأنشطة النفطية وغير النفطية إلى 1ر37 بالمائة و9ر2 بالمائة على التوالي في العام 2018.

وشكَّلتْ الأنشطة النفطية 5ر35 بالمائة خلال العام 2018 من حصة الناتج المحلي مرتفعة بذلك من 29 بالمائة خلال العام 2017، وفي المقابل شهد قطاع الأنشطة غير النفطية انخفاضًا نسبته 4ر68 بالمائة من 4ر74 بالمائة للفترة ذاتها.

وفي جانب الأسعار، ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام؛ حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي -بناءً على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة- حوالي 3ر0 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 2019 مقارنة بـ 6ر0 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018.

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