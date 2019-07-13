46904 أنشطة تجارية مسجلة في الربع الأول

مسقط - العمانية

بلغ عدد الأنشطة التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 46 ألفا و904 أنشطة.

وجاء نشاط مقاولات البناء والتشييد أكثر الأنشطة تسجيلا بـ7 آلاف و544 نشاطا، تلاه نشاط مكاتب التصدير والاستيراد بـ6 آلاف و491 نشاطا، وسجل نشاط محلات البقالة 4 آلاف و825 نشاطا، ثم نشاط "المقاهي" التي تقدم وجبات الطعام بشكل أساسي عبر تسجيل 4 آلاف و706 أنشطة.

وسجَّل نشاط "المقاهي" 4 آلاف و361 نشاطا، ثم نشاط تفصيل وخياطة الملابس النسائية من خلال تسجيل 4 آلاف و205 أنشطة، تلاه نشاط قص وتصفيف الشعر والحلاقة الرجالية بـ3 آلاف و859 نشاطا، أما نشاط البرادات فسجل 3 آلاف و779 نشاطا، ثم نشاط المطاعم عبر تسجيل 3 آلاف و590 نشاطا، فيما سجل نشاط التموينات 3 آلاف و544 نشاطا.