السبت, 13 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

46904 أنشطة تجارية مسجلة في الربع الأول

السبت 13 يوليو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

46904 أنشطة تجارية مسجلة في الربع الأول

مسقط - العمانية

بلغ عدد الأنشطة التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 46 ألفا و904 أنشطة.

وجاء نشاط مقاولات البناء والتشييد أكثر الأنشطة تسجيلا بـ7 آلاف و544 نشاطا، تلاه نشاط مكاتب التصدير والاستيراد بـ6 آلاف و491 نشاطا، وسجل نشاط محلات البقالة 4 آلاف و825 نشاطا، ثم نشاط "المقاهي" التي تقدم وجبات الطعام بشكل أساسي عبر تسجيل 4 آلاف و706 أنشطة.

وسجَّل نشاط "المقاهي" 4 آلاف و361 نشاطا، ثم نشاط تفصيل وخياطة الملابس النسائية من خلال تسجيل 4 آلاف و205 أنشطة، تلاه نشاط قص وتصفيف الشعر والحلاقة الرجالية بـ3 آلاف و859 نشاطا، أما نشاط البرادات فسجل 3 آلاف و779 نشاطا، ثم نشاط المطاعم عبر تسجيل 3 آلاف و590 نشاطا، فيما سجل نشاط التموينات 3 آلاف و544 نشاطا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يوليو 2017

36.3 ألف معاملة تجارية مسجلة عبر "استثمر بسهولة" في الربع الثاني

المزيد

19 أغسطس 2017

7498 طلبا لعلامات وتراخيص ووكالات تجارية في الربع الأول

المزيد

09 أبريل 2015

مجلس "سجل القوى العاملة" يناقش أنشطة الهيئة خلال الربع الأول من 2015

المزيد

28 يونيو 2015

7016 وكالة تجارية مسجلة بـ"التجارة والصناعة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

الاقتصاد - محلي

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

الاقتصاد - محلي

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

الاقتصاد - محلي

مواطنون: الشباب يجددون دماء "الشورى".. والمشاركة في الترشّح والانتخاب واجب وطني

عمان - الدولة والشورى

الساعدي: فلكيًا.. وقفة عرفة 10 أغسطس

المحليات - أخبار

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة