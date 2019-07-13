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استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

السبت 13 يوليو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

مسقط - العمانية

استقرَّ معدل التضخم بالسلطنة في شهر يونيو 2019م، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018م، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، فيما شهد المعدل ارتفاعًا بنسبة 19ر0 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2019م.

ويُعزى الاستقرار في مؤشر الأسعار بشهر يونيو 2019م إلى الارتفاع المتوازن مع الانخفاض في المجموعات الرئيسية؛ إذ ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 04ر0 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 99ر1 بالمائة، والثقافة والترفيه بنسبة 94ر0 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 91ر4 بالمائة، في حين استقرت أسعار مجموعة التبغ.

ومقارنة بشهر مايو 2019م، فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 19ر0 بالمائة؛ حيث ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 86ر0 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 34ر0 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 07ر0 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 01ر0 بالمائة.

وبالمقابل، انخفضتْ أسعار مجموعة النقل بنسبة 11ر0 بالمائة، والملابس والأحذية بنسبة 13ر0 بالمائة، والاتصالات بنسبة 02ر0 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والثقافة والترفيه والتعليم والصحة والتبغ.

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