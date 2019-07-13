19 مشاركة في برنامج هداية للتعريف بالإسلام

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بإلإسلام والتبادل الثقافي حفلا لتكريم المشاركات في برنامج هداية؛ والذي يهدف إلى تأهيل وتبصير الداخلين الجدد في الإسلام بتعاليم الدين الحنيف من خلال الدورات التدريبية واللقاءات المفتوحة.

ويتضمّن برنامج هداية عددًا من المواد الدراسية كالقرآن الكريم واللغة العربية والعقيدة والفقه والسيرة النبوية؛ لمدة فصلين دراسيين كاملين من شهر سبتمبر وحتى مايو من كل عام.

وحول انطباع بعض المشاركات عن برنامج هداية قالت نور - من الفلبين-: إنّ هداية بالنسبة لي هو المنزل، حيث أجد الحب والأخوة الحقيقية في الله، وهو المكان الذي نستطيع أن نعبر فيه عن مشاعرنا بدون تردد.

وقالت مواطنتها جاريتي: كانت لديّ أسئلة كثيرة لم أستطع أن أجد لها جوابا، فكان برنامج هداية هو المكان الذي وجدت فيه الإجابة عن كل أسئلتي، وأتمنى أن يستمر البرنامج في تعليم الإخوة والأخوات من الذين ضلوا الطريق.

من جهتها قالت خديجة – من رومانيا-: تعلمنا في هداية أن نكون متواضعين، وأقوياء في ديننا، وتعلمنا أن نثق في اختيارات الله لنا وأن نتسلح بالصبر.

وذكرت ميّة -فلبينيّة- أنها وجدت في هداية معلمين موهوبين ونادرين، يساعدونهم ويحفزونهم، متمنية أن يستمر البرنامج في تعليم المسلمين الجدد وحتى الذين نشأوا مسلمين.

ووصفت خديجة – مسلمة من الفلبين- برنامج هداية بأنه نور وهداية من الله، وأنه المكان الذي نعول عليه والأسرة الجديدة التي تقدم ما بوسعها من أجل الطريق المستقيم.