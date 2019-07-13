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"السندباد" تزور خصب.. غدا

السبت 13 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

"السندباد" تزور خصب.. غدا

 

 

 

خصب – الرؤية

تزور مكتبة السندباد إحدى المبادرات التنموية لجريدة الرؤية، غدًا، ولاية خصب بمحافظة مسندم، وتأتي الزيارة بدعم من شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج. وبالتعاون مع النادي الثقافي بولاية خصب وجمعية المرأة العمانية بالولاية ونادي خصب الرياضي الثقافي.

وتهدف الرحلة للالتقاء بأطفال محافظة مسندم ونشر حب القراءة لديهم وتوسيع معارفهم، وتنمية مهاراتهم في القراءة من خلال الحلقات القرائية المقدمة والأنشطة المصاحبة لها.

كما سيتم تنظيم العديد من الحلقات القرائية للأطفال من عمر 8-12 سنة وأنشطة التلوين والرسم والكتابة ومسابقات ثقافية ترفيهية. وسيتواجد فريق المكتبة يوم الإثنين والثلاثاء في الساعة الثامنة صباحا بمقر جمعية المرأة العمانية وفي يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساءً ستتواجد المكتبة في مقر نادي خصب الرياضي الثقافي.

وقالت بثينة عبدالله الفوري مسؤولة المكتبة: يحدونا الأمل أن نصل لكل مكان وأن نضع بصمة تلامس قلوب أطفالنا ونعزز فيهم حب القراءة؛ لتكون عادة ويكبرون ويكبر معهم الشغف لاقتناء الكتب وقراءتها دون تذمر. مقدمة الشكر لكل من وقف خلف نجاح هذه المبادرة التي اختارت جريدة الرؤية أن تستمر ليستفيد أكبر عدد ممكن منها، وخصت الفورية بالشكر كلا من شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج والنادي الثقافي بخصب وجمعية المرأة بخصب ونادي خصب الرياضي الثقافي للتعاون البنّاء.

 

 

 

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