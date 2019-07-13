تصفيات "الأندية للإنشاد" في الشرقية.. الثلاثاء

مسقط – الرؤية

شارك أكثر من 50 منشدًا في منافسات تصفيات أندية محافظة مسقط وجنوب الباطنة ومسندم؛ ضمن المرحلة الثانية من مسابقة الأندية للإنشاد - التي تشرف عليها وزارة الشؤون الرياضية-، وذلك بمقر جمعية المرأة العمانية بمسقط تحت رعاية المهندس محمد بن سالم الغافري مدير عام شؤون الشركة بالشركة العمانية للنقل الوطني (مواصلات) وبحضور أعضاء اللجنة الرئيسية للمسابقة والمنشدين وأولياء الأمور، إلى جانب عدد من المدعوين.

وتستأنف منافسات المرحلة الثانية بإقامة تصفيات أندية محافظتي شمال وجنوب الشرقية بعد غد الثلاثاء وتصفيات أندية محافظات شمال الباطنة والبريمي في 22 من يوليو الجاري، وتصيفات محافظة ظفار في 28 يوليو الجاري، على أن يجري اختيار 6 منشدين للتنافس في المرحلة الثالثة ومن ثم التأهل للمرحلة الختامية.

وصدح المشاركون بأصواتهم العذبة أمام لجنة التحكيم المتكونة من الحكام بدر الحارثي وسيف الحارثي وهلال الشيادي لتقييم الأناشيد المقدمة لهم، وركّزت لجنة التحكيم خلال عملية المفاضلة بين المنشدين لمختلف الفئات والفرق الإنشادية على عدد من محاور التقييم المتنوعة.

وبلغ عدد الأندية والمراكز الرياضية التي شاركت في المحطة الثانية من التصفيات الخاصة على مستوى المحافظات 11 ناديا ومركزا رياضيا وهي: قريات ومسقط وأهلي سداب والسيب وبخا والمركز الرياضي بولاية العامرات والمصنعة والشباب والمركز الرياضي بولاية نخل والمركز الرياضي بولاية العوابي ونادي الرستاق.

وقال الشاعر هلال الشيادي -عضو لجنة تحكيم- إنّ الإقبال فاق التوقعات في جميع الفئات. مشيرا إلى أن غالبية المشاركين أظهروا تحسنا ملحوظا أثناء تقديمهم للنشيد أمام اللجنة التحكيمية للتقييم مستفيدين من الملاحظات التي تم رصدها في النسخ السابقة من المسابقة.