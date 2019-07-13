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28 أغسطس.. آخر موعد للمشاركة في "جائزة الإبداع الثقافي 2019"

السبت 13 يوليو 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

28 أغسطس.. آخر موعد للمشاركة في "جائزة الإبداع الثقافي 2019"


 

مسقط – الرؤية

أعلنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مجالات جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات الأدبية لعام 2019م، وحددت الـ 28 من أغسطس المقبل آخر موعد لقبول المشاركات.

وتشمل مجالات التنافس الرواية والقصة القصيرة والشعر الشعبي والدراسات النقدية والدراسات الفكرية وتحقيق المخطوطات. إلى جانب جائزة أخرى بعنوان "جائزة الإنجاز الثقافي" لا تخضع للتحكيم وتُمنح بقرار من مجلس إدارة الجمعية، وتمنح الجائزة للمثقفين والمبدعين والمفكرين العمانيين والمبادرات الثقافية؛ على ما قدّموه من خدمة للثقافة طوال مسيرتهم الإبداعية، كما يمنح الفائز بالجائزة شهادة تقدير ودرع.

وتتمثل شروط المسابقة في كونها مفتوحة لجميع الكتّاب والأدباء العُمانيين ولا يحق للكاتب أن يشارك في أكثر من فرع من فروع المسابقة، ويجب أن يكون الكِتاب المشارك به قد صدرت طبعته الأولى في العام الذي تعلن فيه الجائزة أو العام الذي سبقه، وألا يكون الكِتاب قد فاز من قبل في مسابقة محلية أو خارجية، على أن يقدم العمل المشارك به من خمس نسخ، لا تسترجع، ولا بد لكل عمل أن يحتوي على الرقم الدولي للكتاب(ISBN)، ولا تُقبل الأعمال المتقدمة للمسابقة في طبعات خاصة.

وسيمنح الفائز في كل مجال مبلغا وقدره (2000) ريال عُماني مع درع وشهادة تقدير. وسوف يتم حجب الجائزة في حال لم يتقدم للمسابقة في المجال الواحد أقل من عملين، كما تُسلّم الأعمال بمقر الجمعية أو بأحد فروعها، مع تعبئة الاستمارة المُعدة لذلك.

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