"تعليمية البريمي" تختتم فعاليات البرنامج الصيفي

البريمي - سيف المعمري

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي باختتام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي لطلاب المدارس لعام 2019. وذلك بمسرح تعليمية البريمي، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى، ممثل ولاية البريمي، بحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية مديرة عام تعليمية البريمي، وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي والتربويين المشاركين ورؤساء المراكز.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة للجنة المحلية للبرنامج، وتقديم نماذج من الإجادة الطلابية، وعرضا مرئيا لفعاليات المراكز الصيفية، وفقرة تراثية.

وقام سعادة الشيخ نائب رئيس مجلس الشورى في الحفل بتكريم المساهمين في دعم فعاليات وأنشطة البرنامج.