"أمناء البريمي الجامعية" يقر تعديلات دليل الطالب

البريمي- سيف المعمري

عقد مجلس أمناء كلية البريمي الجامعية اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2018 /2019 بحضور المكرم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة الكلية وأعضاء المجلس، واستعرض الدكتور محمد فرحان المجالي عميد الكلية التقويم الأكاديمي للعام 2019/2020 بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل مجلس الأمناء.

كما أقرّ المجلس إصدار المجلة العلمية الخاصة بكليّة البريمي الجامعية اعتبارًا من العام الأكاديمي المقبل، وقدم عميد الكلية تقريرًا عن أهم التعديلات في دليل الطالب للعام الأكاديمي 2019 / 2020.

ثم استعرض المجلس تعليمات منح درجة الماجستير في القانون التي أقرّها مجلس الكلية وتم اعتمادها، واطلع على آخر المستجدات المتعلقة بطرح البرامج الجديدة مع الجامعة الأردنية، حيث استكملت الكلية كل ما يتعلق ببرنامج اقتصاد الأعمال وتم اعتماد طرح البرنامج ابتداء من العام الأكاديمي 2019/ 2020، بجانب اعتماد شكاوى الطلبة التي أقرّها مجلس الكلية.