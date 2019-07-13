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ملتقى لتنمية المهارات الصحفية في صلالة

السبت 13 يوليو 2019 05:53 م بتوقيت مسقط

ملتقى لتنمية المهارات الصحفية في صلالة

 

صلالة – الرؤية

تنظم مؤسسة الصوت الذهبي الشاملة الملتقى التكويني في المجال الإعلامي، والذي يستهدف تدريب وتأهيل الإعلاميين في مجال الصياغة الصحفية. في الفترة من 14-18 من يوليو الجاري ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019.

وقالت الإعلامية زينب بنت عبدالله الزدجالي صاحبة مؤسسة الصوت الذهبي الشاملة إنّ الملتقي يأتي في إطار تكاملي لدعم الكوادر الإعلامية وإعدادها للقيام بدورها الإعلامي على الوجه الأمثل ونأمل أن يسهم الملتقى في إعداد جيل يحمل راية الإعلام العماني بكل مهنية.

ويُركّز الملتقى على توجيه المشاركين بضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالدقة والمصداقية والابتعاد عن الأخبار الزائفة وتوجيه الرأي العام إلى الحقائق بكل مهنية.

وسيشتمل الملتقى على 4 محاور رئيسية هي دروس في أساسيات الخطاب الإعلامي، وأدوات التحرير، والتفريق ما بين التقرير والخبر الصحفي والمقال والسيناريو، إلى جانب حلقات من العصف الذهني والعروض المرئية.

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