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السلطنة تناقش آليات اعتماد مؤسسات حقوق الإنسان بالمغرب

السبت 13 يوليو 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

السلطنة تناقش آليات اعتماد مؤسسات حقوق الإنسان بالمغرب

مسقط – الرؤية

شاركت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في حلقة عمل حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط.

وتناولت الحلقة التعريف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومهامه والمؤسسات الوطنية الأعضاء في التحالف، كما تطرقت لآلية الاعتماد وتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة الى  تنفيذ التوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لترقية التصنيف المعتمد لها. حيث حاضر في الحلقة خبراء أعضاء في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان.

وترأس وفد اللجنة سليمان بن عبدالله الوهيبي وضم كلا من شذى بنت عبد المجيد الزدجالية مدير المنظمات والعلاقات الدولية ومنيرة بنت سالم الهنائي من مكتب المعلومات والبحوث.

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