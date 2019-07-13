وزير البيئة يطلع على خطة إدارة الإضاءة في محمية الجبل الغربي للنجوم

نزوى – الرؤية

قام معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بزيارة محافظة الداخلية، واستهل معاليه الزيارة بلقاء سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظ الداخلية، واطلع على عدد من المواضيع والملاحظات المقدمة من مختلف فئات المجتمع والمتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.

كما زار معالي الوزير محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم والتي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم"٤٠/٢٠١٩"، حيث قام معاليه والمختصون بزيارة مناطق المحمية وبيئاتها المُتنوعة، التي تحظى بتنوع بيئي وتضاريس متعددة كالقمم الصخرية والجروف الصخرية شديدة الانحدار والروافد العليا للأودية الكبيرة، إضافة إلى غابات أشجار العلعلان -المهددة بالانقراض- إلى جانب الأنواع السائدة الأخرى كالسمر وغيرها من النباتات العمانية ومفردات الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي وجماليات البيئة والطبيعة التي تحظى بها السلطنة، وتعتبر المحمية ملاذاً للعديد من الطيور المستوطنة والزائرة وموئلاً للعديد من الثديات التي تم تسجيل المشاهدات بها كالوعل العربي والوشق وغيرها، وقام معاليه بتوجيه المختصين بالمحافظة على الموارد البيئية وتطبيق أفضل النظم لاستغلالها والحفاظ على الموارد البيئية فيها. والحفاظ كذلك على الأنظمة الحيوية الموجودة وعدم زيادة نسبة التلوث الضوئي فيها بالإضافة إلى السعي إلى زيادة معدلات الأبحاث في المحمية وزيادة برامج الرصد الفلكي بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض المختصون خطة إدارة الإضاءة في المحمية، حيث إن ظلمة السماء في المنطقة تمثل قيمة عالية تميز المحمية على مستوى العالم. وتسعى السلطنة إلى أن تقدم المحمية بتفردها وتميزها للعالم على المستوى السياحي والعلمي والمرتبط بعلوم البيئة والفلك.

وفي ختام الزيارة أطلع التوبي على التجهيزات الجارية لبناء مرصد فلكي مبسط من أجل مشاهدة الأجرام السماوية. واستمع معاليه لآلية عمل التلسكوبات وأنواعها، بالإضافة للتجهيزات والأماكن التي يجب توافرها لعمليات الرصد الفلكية الناجحة.