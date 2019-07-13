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سر وضع مغنية إندونيسية شريطا لاصقا على فمها أثناء النوم

السبت 13 يوليو 2019 03:10 م بتوقيت مسقط

سر وضع مغنية إندونيسية شريطا لاصقا على فمها أثناء النوم

 

صدمت المغنية الإندونيسية أندين جمهورها بنشر قصة طويلة على موقع إنستجرام تتحدث خلالها عن التنفس، وأرفقتها بمجموعة صور لها ولزوجها وطفلها، البالغ عامين فقط، وجميعهم يغلق فمه بشريط لاصق (ليجبرون أنفسهم على التنفس من الأنف فقط أثناء النوم).

وكشفت أندين أن عائلتها تمارس هذا النوع من تمارين التنفس المعروفة باسم "بوتيكو"، منذ ثلاثة أشهر. ويعد إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم إحدى الأساليب المستخدمة للتنفس عبر الأنف فقط وليس الفم.

وقالت أندين إن هذه الممارسة ساعدتها على النوم بشكل أفضل، وعلى التخلص من جفاف الحلق وصعوبة التنفس.

والسؤال الآن، هل إغلاق الفم بشريط لاصق مفيد حقا، والأكثر أهمية هو، هل هذه طريقة آمنة؟

ما هي طريقة "بوتيكو"؟

طور الطبيب السوفيتي قسطنطين بافلوفيتش بوتيكو تقنية للتنفس عام 1950، وأطلق عليها لقب عائلته "بوتيكو".

وكان بوتيكو مؤمنا بأن أمراض الرئة، والربو بصورة خاصة، ترتبط بالطريقة التي يتنفس من خلالها الناس. وكان على قناعة بأن تعليم الناس كيفية التنفس بشكل صحيح من خلال الأنف فقط، سيساعد في التخلص من مشكلات الرئة.

وبعد 70 عاما من ظهور أسلوب "بوتيكو" للتنفس، يشيد مستخدموه في جميع أنحاء العالم بفوائده ونتائجه الإيجابية، ويغلقون أفواههم بأشرطة لاصقة أثناء النوم.

وهناك مزاعم بأن أسلوب بوتيكو يحسن أيضا حالة مرضى يعانون من مجموعة أمراض، منها السكري، والتعب المزمن، والاكتئاب، وأمراض سلوكية مثل قصور الانتباه، وفرط الحركة.

ولكن قد تكون الحالة المرضية الأكثر ارتباطا بهذا الأسلوب هي انقطاع التنفس النومي، وهي حالة يتوقف فيها التنفس أثناء النوم، بسبب إعاقة دخول الهواء إلى الرئة. ويعاني النائم من أجل التنفس، وقد يصدر أصواتا عالية مثل (الشخير)، وهو ما يتسبب في اضطرابات النوم، وقد يقود إلى القلق والاكتئاب، وأمراض أخرى.

وفي تصريحات لبي بي سي قال باتريك مكوين، مؤسس عيادة بوتيكو الدولية، إن التنفس من الفم يسهم بصورة كبيرة في الإصابة بانقطاع التنفس النومي، لأنه يدفع اللسان إلى الخلف ويعيق مجرى الهواء. ويشير إلى أن إغلاق الفم باللاصق قد يمنع حدوث هذا الأمر تماما.

المصدر : BBC

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