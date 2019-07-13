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نظام تصويت جديد في انتخابات الشورى للعمانيين المقيمين بالخارج

السبت 13 يوليو 2019 12:37 م بتوقيت مسقط

نظام تصويت جديد في انتخابات الشورى للعمانيين المقيمين بالخارج

مسقط - العمانية

دشنت وزارة الداخلية نظام التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك لعدم وجود مقار للانتخابات في بعض السفارات حسب ما كان عليه في الفترات الماضية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسعيها نحو تطوير العملية الانتخابية باستخدام التقنيات الحديثة التي تتيح للمواطنين المشاركة في الانتخابات بكل سهولة ويسر .

والنظام الجديد عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة (SIM CARD) المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI).، مشيرة إلى أنها سوف تقوم في مرحلة لاحقة بتوضيح جوانب هذا النظام وإجراءاته مع التأكيد على الناخبين الذين سيستفيدون من هذه الخدمة بضرورة تفعيل نظام (PKI) في تلك الشريحة.

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