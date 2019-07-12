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تفاصيل العثور على السعودي المفقود في شلالات نياجارا

الجمعة 12 يوليو 2019 04:44 م بتوقيت مسقط

تفاصيل العثور على السعودي المفقود في شلالات نياجارا

عثرت السلطات الكندية على جثة المبتعث السعودي قاسم عداوي، الذي سقط في شلالات نياغارا، أثناء رحلة عائلية قبل 3 أيام.

وقالت مصادر كندية اليوم الجمعة، إنه سيتم نقل الجثمان في أسرع وقت ممكن للمملكة للقيام بإجراءات الدفن.

وفي وقت سابق، أوضح محمد عداوي شقيق زوجة الضحية، أن السلطات الأمريكية أبلغتهم أن السلطات الكندية عثرت على جثة بالجانب الكندي من شلالات نياجارا تحمل نفس صفات الطول والعلامات التي أدلت بها عائلة الفقيد للمحققين منذ اختفائه.

وتابع عداوي، أنهم بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسلة إليهم من السلطات الأمريكية لتأكيد هوية الجسد.

وأوضح أن المفقود كان في جولة بشلالات نياجارا في نحو الساعة 8 مساء بتوقيت أمريكا، وطلب من أولاده الذهاب إلى السيارة، وأخبرهم أنه سيذهب للتصوير.

وأضاف شقيق زوجة المبتعث السعودي، أنه بعد فترة لم يعد، وتم الاتصال بالشرطة وإخبارها أن شخصا سقط في هذه الفترة، لتنطلق عمليات البحث.

 

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