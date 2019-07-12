سعر نفط عمان يتجاوز 66 دولارا

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الجمعة 66.54 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا قدره 23 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 66.77 دولار أمريكي.