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توحيد الجوانب التشغيلية والإدارية بين "مواصلات" و"الوطنية للعبارات"

الخميس 11 يوليو 2019 04:23 م بتوقيت مسقط

توحيد الجوانب التشغيلية والإدارية بين "مواصلات" و"الوطنية للعبارات"

 

مسقط - الرؤية

أعلنت مجموعة أسياد عن بدء العمل على توحيد عدد من الجوانب التشغيلية والإدارية، والتي تشمل أقسام خدمة العملاء والعقود والمشتريات والموارد البشرية ونظم المعلومات والمالية والشؤون القانونية وغيرها من الأقسام ذات الصلة، بين شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" والشركة الوطنية للعبّارات، في خطوة نوعيّة تهدف إلى خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتقديم منتجات متكاملة بغية الوصول لأفضل المعايير والممارسات في خدمة العملاء.

يأتي هذا في سياق الجهود المستمرّة التي تبذلها اسياد لتعزيز أطر التكامل في قطاع الخدمات العامة وفق خطة عمل منهجية شرعت المجموعة بتنفيذها على مدار الثلاث سنوات الماضية. فقد سبق وأن اتخذت المجموعة خطوات أولية أثبتت نجاحها وفعاليتها، مثل تقديم خدمات متكاملة للمسافرين تربط الحافلات بالعبارات وتأسيس مركز الاتصال الموحّد، بهدف تقديم سلسلة امدادات متكاملة من الخدمات كمنتج واحد.

وصرح المهندس عبد الرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اسياد " يعد هذا التوحيد تجسيداً لتوجه اسياد في الإستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية وتحسين العمليات من خلال تكامل عمليات المجموعة والذي من شأنه أن يعززمكانة اسياد التنافسية وتمكين السلطنة كمركز لوجيستي ، كما سيخلق هذا التوجه مزيداً من فرص النمو والتطوير الوظيفي والمهني للموظفين في المجالات التي سيتم فيها التكامل واكتساب مهارات وخبرات إضافية في المجموعة".

 

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