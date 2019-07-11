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معاقبة سائق "مواصلات" بالسجن لمدة 7 سنوات و3.4 مليون درهم دية

الخميس 11 يوليو 2019 11:38 ص بتوقيت مسقط

معاقبة سائق "مواصلات" بالسجن لمدة 7 سنوات و3.4 مليون درهم دية

 

دبي- الوكالات

قضت محكمة المرور في دبي اليوم الخميس، بمعاقبة سائق حافلة "مواصلات"، بعد اتهامه بـ "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة" بالسجن لمدة 7 سنوات.

كما وقضت محكمة المرور في دبي بإلزام السائق بدفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و500 ألف درهم.

وأصدرت المحكمة حكماً بتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بكافة التهم.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة المرور في دبي استمعت الثلاثاء الماضي، إلى دفاع المحاميين في قضية سائق الحافلة، حيث دافعا بعدم موائمة الحاجز الحديدي الذي اصطدام حافلة السائق به لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيريه عليه.

وقال المحامي، محمد التميمي إن "الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة".

وأضاف التميمي في مرافعته: "تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة ، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 متراً بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط".

وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.

وشدد المحامي التميمي على أن السائق لم يكن يقود سيارته بسرعة 94 كم / ساعة، مؤكدا غياب إثبات قانوني حول سرعته، ومشدداً على أن الشمس ساهمت في عدم قدرته على مشاهدة الحاجز الحديدي.

أما المحامي محمد الصابري فقدم تقريراً أعدته شركة "مواصلات"، ذكر فيه ان موقع الحادث فيه أخطاء تنفيذية.

وكان السائق أقر أمام محكمة مرور دبي في الجلسة الأولى بتهم "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة واتلاف مركبة".

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