إصحاحُ العشق والشعر

محمد فتحي السباعيِ | مصر
(1)
لست نبيا مرسلا
لكني مسيح باللغة
تقرئي فوق الريح
والليالي الماطرة
كتاباتي
(2)
ترقص
على أوتار القمر
تعانق الذاكرة
وللحب رائحة
في عينيك تفوح
بالمعجزات
(3)
كلما سافرت
كالبركان مشتعل
وبشفاهك ثورة
عاشقة للجنون
وحرية روحك
ملهمتي بغزواتي
(4)
أبحثُ عن لغتي في
شفاهِ الكلماتِ
وأنا ممنوعٌ من البوحِ
أقرعُ طبولَ الأمنياتِ
(5)
أتطرفُ في حبِّك
أنزعُ معطفَ الغيومِ
أشهدُ بغرامِك
ملكتي
أحترقُ
بقصيدتي
أوقظُ الريحَ
أكتبُ بدفترِ القمرِ
ترنيمي تتوضأُ
بروحِك أحرفي
(6)
ملهمتي
سكنَ العشقُ
أجنحتي
تكبيرات للرؤى
تذكرُني
بقبلةٍ على
شفتي
(7)
تقتربُ أكثرَ
تذوبُ في
أوردتي
تشهدُ أنفاسي
بالهوى
موﻻتي
(8)
أنا ﻻ أريدُ
غيرَ عينيك
ورقصةَ حبٍّ
في حضرةِ ليلاتي
(9)
عيناك
بحورُ شعرٍ وقافيةٌ
توضأ القصيدُ
بمحرابِها واعتكفَ
(10)
قبسُ الرسولِ
بوجدِك إذا
رتّلَ آيات
الحبِّ بالعزفِ
(11)
صليتُ
في حضرةِ الرؤى
أدمنتُ
حبَّك .. قلبي نزف
(12)
علمني
رسائلُ الشوقِ
أغنية
وحروفي مجذوبةٌ
بأضرحةِ الأسف
(13)
فدعيني أحبّك
ومن عينيك أسكرْ
إذا رحت شفاهك
لشعري تسحرْ
(14)
وتحتَ
ظﻻلِ القمر ِ
تحيي معجزتي
تجعلُ حروفي
بروحِك قطعةَ سكرْ
(15)
تذوبُ
ياموﻻتي بعمقٍ
في أوردتي
ودفترُ الشمسِ
بخطِّ الاستواءِ يمطرْ
(16)
وصدفاتُ البحرِ
فوقَ سنابلِ لغتي
تبحرُ ثورةُ العشقِ
ونهدك يثمرْ
(17)
أريدُك
حوريةً بحريةً
تسبحُ بأوديتي
واستدارةُ فمي
باه تمردُك يفسرْ
(18)
يكسر
زجاجَ العمرِ
ويفتحُ شهيتي
ونزواتي
قطراتُ عسلٍ
ونبوءةٌ تسطرْ
(19)
يرقصُ
قلبي على
أوتارِك مقبلتي
تصلبُ قصائدي
وأفيونُ ثغرِك
يزهرْ
(20)
أحبك أكثر
من عشقي
الأسطر
رحيق شفتاك
بالحرف يسكر
(21)
ووجنتاك
في الحلم مقبلتان
ترتدي
روحي معطفا
وتعبر
(22)
أصابعي مشروع
جريمة باه
تسلل الشعر
بمد ينتك يسحر
(23)
فك
طﻻسم شهدك
المصفى
رقصت
جغرافيا الموقع
الأكبر
(24)
وأنا بالمدى
مناخك للسدى
تضاريس نحو
لغتي يتأثر
(25)
يمتطي
إيقاع الريح
غيمة
يلوح بوجدك
نبوءة المطرِ
(26)
عُصْفوَرتِي
يُغَردُ صوتُكِ
تشْهدُ سَمَاواتِي
أَجْنحةُ الشَوقِ
طائرٌ أسطوريٌ
لأبياتي
(27)
ووهجُ
الَشمِسِ بطيفِ
عينيكِ كأنــهٌ
جنةُ العشـــقِ
في محــرابِ
صلاتِي
(28)
تسقطُ
معجزاتُ وشفتاك
نبوءةَ وعبادةً
تَرْسمُ المجرات
بفْرشَاتِي
تُحَرمُ كلماتي
(29)
حبكُ
روايةٌ صادقٌةٌ
للغرام والمأساةٍ
تبحْرُ من شهْدِ
الأماني والدمعــات
(30)
تُعيـــدُ أبجـــديـــة
الــرؤى لأرى
حُصانً الحرية
جامحاً بغزواتِي
(31)
يُعرِي
جسدَ الليل
والأقمار سابحةٌ
تُريدُك أنثي
شرقيَة غربيةَ
القبلات
(32)
تداعبُ
ثغْرَ حُلْمي
بتراتيَل خلوةِ
تُوحدُ كرات دمي
وتذوبُ بنسماتِي