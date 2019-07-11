أمين دراوشة | فلسطين



-1-

خاننا الحظ اللعين

والنجاة لم تكن حليفة لنا

فانتهى كل منا في طريق

أتخطى الحد

لن يردعني أحد

سأراقبها عن كثب

وسأراها في كل وجوه المدينة.



-2-

لعينها جنون الشعر

كبرت ولكن الكبر لم يأخذ

فتى اللغة

ولم يثمر حكمة

بل رغبات مجنونة

في فقع من ضلوا السبيل

وإغراق النفوس المتفسخة

واقتلاع شروش الوحل.



-3-

اشتهيها لا أنكر

ولا ارتوي منها ولا أشبع

وأن توقفت العصافير عن الزقزقة

فصوتها يغني

كوقع أشعار هوميريوس

كل شيء فيها غير مزيف

ولا شيء حقيقي كابتسامتها

هي نور محبتي للشمس

أتضمخ بطيبها

فينمو قمح قلبي

وأتحرر من الموت