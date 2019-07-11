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وزير الإعلام يشارك في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام

الخميس 11 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

وزير الإعلام يشارك في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام

لندن - العمانية

 

شاركَ مَعالي الدُّكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، أمس، في أعمال المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، والذي انعقد في لندن خلال الفترة 10-11 يوليو، ويقام تحت رعاية كلٍّ من: كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية، وجيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني.

ويناقش المؤتمر عِدة محاور؛ من بينها: الحماية والملاحقة القانونية، والأطر والتشريعات الوطنية، وكيفية تطبيقها عمليا، وبناء الثقة في وسائل الإعلام، والتصدي للتضليل والأكاذيب، واستدامة الإعلام ووسائله.

جمع المؤتمر قادة ومسؤولين حكوميين وممثلين لوكالات ومؤسسات ومنافذ إعلامية متعددة الأطراف، ومنظمات تمثل المجتمع المدني، وأكاديميين ومحررين وناشرين وصحفيين من كافة أنحاء العالم؛ لمناقشة هذه القضايا واتخاذ إجراءات دولية .

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