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جلالة السلطان يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني

الخميس 11 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني

مسقط - العمانية

 

بَعَث حَضْرة صاحب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

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