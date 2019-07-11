جلالة السلطان يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني

مسقط - العمانية
بَعَث حَضْرة صاحب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.
الخميس 11 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بَعَث حَضْرة صاحب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.
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