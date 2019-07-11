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السلطنة توقع مذكرة تفاهم مع أوزبكستان في مجال إدارة وحفظ الوثائق

الخميس 11 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

 

وقعت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان على مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات التاريخية بين البلدين، وناب عن الجانب العماني سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعن الجانب الأوزبكي سعادة البروفيسور بهرام عبدالحليموف، نائب رئيس أكاديمية العلوم ومدير معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية.

ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لإيجاد علاقات مع المؤسسات العلمية والحضارية والفكرية، والاستفادة من المعارف العلمية في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات التاريخية.

وتضمّنت المذكرة مجموعة من بنود التعاون أهمها: العمل على تشجيع التعاون في مجال نسخ وطباعة المخطوطات والكتب وتبادلها، وحفظ وصيانة المستندات والتقنيات المصاحبة، إضافة إلى التعاون في مجال نشر المطبوعات الوثائقية والثقافية والأدبية والتاريخية وإقامة الأنشطة المختلفة، والتعاون في مجال تراث المخطوطات التاريخية والكتب وتبادلها، كما حوت مذكرة التفاهم على بند تنظيم المؤتمرات والمعارض الوثائقية والتاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، وتعزيز وتبادل الخبرات وتدريب العاملين وبناء قدراتهم الذاتية.

وبموجب ذلك ستعمل الهيئة على إعداد برنامج عمل لتنفيذ بنود الاتفاقية والاستفادة المشتركة من المحتويات العلمية والتاريخية لمحتويات المعهد ومكتبة أبي الريحان البيروني. حيث أكد سعادة البروفيسور نائب رئيس أكاديمية العلوم ومدير المعهد بأنّ الخطوة الأولى لهذا التعاون هو بناء معهد أبو الريحان وتشييده بمعونة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، مضيفا أن الخطوة الثانية تتمثل في توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لما لها من قدرات وإمكانات فنية وعلمية وخبرة كاملة في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات والبحوث.

يُذكر أنّ المعهد ومكتبة أبو الريحان البيروني تضم كنوزا من العلوم والتراث الإسلامي ومخطوطات نفيسة وقيّمة من شأنها أن تسهم في خدمة البحث العلمي في البلدين.

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