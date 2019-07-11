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الفطيسي يعزز التعاون مع وزير الصناعة والتجارة الإيراني

الخميس 11 يوليو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

الفطيسي يعزز التعاون مع وزير الصناعة والتجارة الإيراني

مسقط - العمانية

 

استقبلَ مَعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، بمكتبه، أمس، معالي رضا رحماني وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، الذي يزور السلطنة حاليًا.. تمَّ خلال المقابلة استعراض تعزيز مجالات التعاون القائمة بين البلدين فيما يتعلق بقطاع النقل والاتصالات، إضافة لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك؛ لما فيه مصلحة البلدين.

حضر المقابلة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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